Figline saluta il ’simbolo’ Vangi

In attesa di conoscere in quale girone di serie D giocherà il Figline, la neo promossa società del presidente Pampaloni annuncia alcune novità che fanno rumore. L’area tecnica ha deciso di rinunciare all’attaccante Gabriele Vangi (1990), uno dei giocatori simbolo delle ultime due stagioni. Come mai? Probabilmente avendo la disponibilità di utilizzare attaccanti di spessore come Bruni, Rufini e Zellini più alcuni giovani in quota, la società ha scelto di "tagliare" il centravanti che ora è sul mercato. Invece, il mercato del San Donato Tavarnelle: il diesse Lorenzo Vitale ha perfezionato l’arrivo dall’Empoli del promettente centravanti di ruolo Filippo Panicucci, classe 2004, quest’anno in forza al Pisa. Inoltre, sempre in casa dei gialloblù c’è l’uscita del giocatore fiorentino Filippo Viganò, classe 2004 che dopo una prestazione molto positiva nel campionato Primavera 4 di Lega Pro, e da gennaio nella Rondinella, è passato al Terranuova Traiana di mister Becattini. Anche lo Scandicci ha fatto registrare un’altra new entry, un difensore centrale di esperienza e qualità di cui necessitava per completare la rosa: la scelta del direttore generale Claudio Davitti ha puntato su Luca Menini, classe 1997, che nelle ultime stagioni ha militato nel Delta Porto Tolle, Mezzolara e San Marino. Infine, il Signa ha confermato a centrocampo Pietro Tempesti (01), fratello del bomber Lorenzo, e registrato l’arrivo del giovane difensore Archinucci (04) dal Viaccia.

G. Puleri