Figline pronto a rialzarsi "Siamo squadra solida"

L’aria di Signa non è salutare per il Figline, capolista del girone "B" di Eccellenza. Dopo aver assaporato la prima sconfitta allo stadio del "Bisenzio" ad opera del Signa, a poca distanza sull’impianto del "Puskas", prima è stato il Prato 2000 a fermare sullo 0-0 il Figline, poi, è stata la Lastrigiana (che gioca gioca fuori casa per via dei lavori alla Guardiana) a salire alla ribalta per aver inflitto alla capolista del tecnico Tronconi un altra sconfitta. Per fortuna, che le inseguitrici Colligiana e Castiglionese sono ancora distanti: la prima è a 6 punti, l’altra a 8. Con questo margine di vantaggio, la capolista Figline può tirare un sospiro di sollievo.

"Dopo questa sfortunata parentesi occorrerà ripartire con il piede giusto – puntualizza l’allenatore del Figline, Stefano Tronconi – Chi ha ha visto la partita avrà notato che ci siamo fatti male da soli. Nell’arco della gara non siamo stati bravi a concludere a rete due grosse opportunità. Non siamo preoccupati".

Le prossime gare potrebbero risultare decisive?

"A parte questa parentesi, fin qui il Figline ha dimostrato di essere una formazione forte, solida, compatta. Ripartiamo con la gara al "Del Buffa" ospitando il Porta Romana. Poi, ci sarà il turno infrasettimanale con la trasferta impegnativa di Sinalunga. Successivamente avremo la visita del Firenze Ovest e chiuderemo febbraio con la difficile trasferta sul campo della Castiglionese. Quattro impegni abbastanza difficoltosi, se superati positivamente il prosieguo della stagione sarà certamente affrontato con più ottimismo".

Domenica al posto di Zellini debutterà il nuovo acquisto Serrotti?

"Matteo ha accettato di buon grado di giocare nel Figline. Proviene da un periodo di inattività ma sta forzando i tempi per farsi trovare pronto alla chiamata. E’ un giocatore di qualità e di esperienza, un supporto prezioso per noi. Valuteremo assieme quando potrà scendere in campo".

Giovanni Puleri