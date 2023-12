Figline non vuole fermarsi. Ma arriva il Poggibonsi

Oggi si gioca la 17ª giornata, ultima di andata che il 2023. Si tornerà in campo il 7 gennaio. Calcio d’inizio alle 14,30.

Figline 1965-Poggibonsi (arbitro Ercoli di Fermo). E’ un Figline bello, compatto e dominante che non sembra conoscere ostacoli. Sulle ali dell’entusiasmo la squadra gialloblù di Tronconi, al "Del Buffa" oggi, dovrà vedersela con un Poggibonsi rigenerato, tornato a rialzare la testa. Per la sfida odierna oltre alla determinazione servirà molta at-tenzione, particolarmente su Motta tornato in grande forma. Per la formazione del Figline c’è da registrare il rientro dalla squalifica di Sabatini con Orpelli costretto a lasciargli il posto. Per il resto dello schieramento non dovrebbero esserci grossi cambiamenti rispetto alla gara di Ponsacco. C’è Bruni che ha ricominciato a correre, forzando i tempi per rientrare a gennaio, mentre il portiere Conti è sempre più vicino alla guarigione.

Vivialtoteve Sansepolcro-Donato Tavarnelle (arbitro Aurisano di Campobasso). Dopo lo scivolone casalingo (inaspettato) è tanta la voglia di riscatto della squadra di Collacchioni che oggi sarà impegnata al comunale "Buitoni" contro la formazione di Bonura che non avrà Gorini e Mariucci squalificati più Essoussi infortunato, farà debuttare i nuovi acquisti, Orlandi e Fracassini. Un Sansepolcro nettamente in ripresa che, sotto di due gol, ha negato la vittoria alla capolista Pianese. Fra i gialloblù di casa c’è il rientro in difesa di Frosali che offre sicurezza a un reparto che nell’ultima gara non è stato perfetto. Per il resto sarà quasi la stessa formazione schierata da Collacchioni contro il Tau. Sul davanti i punti di riferimento saranno sempre Barazzetta, Marianelli, Neri e Bellini, mentre Papalini, Panicucci e l’ultimo acquisto Petronelli potrebbero trovare posto nell’arco della gara.

Giovanni Puleri