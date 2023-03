Figline, manca un punto per la festa

Per il Figline l’appuntamento con la serie D per ora è rimandato. È quanto ha stabilito la quart’ultima giornata di Eccellenza. Non è bastato il successo alla capolista di Tronconi per la matematica promozione. La vittoria di sabato della Castiglionese sul Foiano fa scivolare ancora i festeggiamenti. All’appello manca un punto che la capolista del girone B Figline dovrà ottenerlo nelle prossime gare della stagione. Quasi definita la griglia play off, mentre in coda Chiantigiana e Prato 2000 hanno le valige per scendere di categoria. Ha riposato la Rondinella Marzocco.

Figline-Signa 2-0. Al "Del Buffa" nonostante la vittoria sul Signa per i gol di Marini e del solito Vangi, i festeggiamenti per la promozione sono in stand by. Domenica al "Bozzi" il nuovo tentativo.

Fortis-Colligiana 0-0. Niente vincitori. La squadra di Innocenti ci ha provato in tutte le salse a scardinare la difesa della Colligiana. Per la Fortis ora i play off si allontanano.

Pontassieve-Chiantigiana 3-1. È un Pontassieve tornato a splendere purtroppo spinge la Chiantigiana sempre più verso il baratro. Una vittoria grazie ai gol di Cassai, Taflaj e di Sitzia. La Chiantigiana dovrà recuperare nelle ultime tre gare i punti per evitare la forbice.

P.Romana-Sinalunghese 1-0. Torna a sorridere la squadra di Carobbi che conquista una preziosa vittoria contro una Sinalunghese imprecisa nelle conclusioni. È bastato un gol di astuzia di Mazzanti per alimentare la salvezza. Domenica lo spareggio con l’Ovest, una sfida davvero decisiva.

Prato 2000-Valdarbia 0-5. Contro un Prato 2000 ormai retrocesso continua il tiro al piccione delle squadre. La manita è firmata da: Nassi, Cruciani, Gianneschi e Bartolini due volte.

Zenith Prato-B.Bruni 0-0. La lotta è stata dura. Da una parte il punto per conservare il posto play off, dall’altra per la salvezza.

Lastrigiana-Firenze O. 0-1. Preziosa vittoria per l’Ovest che con Bartolozzi continua a sperare. Per la Lastrigiana è uno scivolone che mette paura. Domenica sul campo della Castiglionese sarà dura.

Foiano-Castiglionese 1-2. Il successo degli aretini grazie a Rufini, Menci e autorete di Bennati rende questo finale di campionato ancora più interessante.

Giovanni Puleri