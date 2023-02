Figline implacabile, Firenze Ovest ko

La 8ª giornata di ritorno del girone "B" ha confermato che questo campionato di Eccellenza è in una fase dove può succedere tutto e il contrario di tutto. La capolista Figline conferma la sua padronanza sul campionato. Concessi 4 calci di rigore, di cui uno soltanto realizzato. Ha riposato la Baldaccio Bruni.

Figline-Firenze Ovest 2-0 C’è voluta più di un’ora al Figline per realizzare il primo tiro vincente contro un combattivo Firenze Ovest. Al gol di Zellini, Marini ha messo il risultato in cassaforte.

Fortis-Lastrigiana 1-1 Una buona Lastrigiana ha costretto la Fortis al pareggio nella domenica del debutto in panchina di Filipponi. Al gol di Cruciani, la squadra di casa ha risposto con Campagna.

Pontassieve-Nuova Foiano 2-0 Dopo un discreto pressing iniziale degli aretini con Rufini che ha colpito un palo, il Pontassieve ha ingranato la quarta e la partita non ha avuto più storie. La quadra di Brachi è in salute e consolida il posto nei play off. Rondinella-Castiglionese 0-3 Troppo forte questa Castiglionese per una Rondinella priva di Antongiovanni, Mazzolli, Cragno, Ferrmaca e Maresca. La squadra biancorossa ha lottato nei primi 20’, poi Redi, Sekseni e Borghesi hanno preso in mano la squadra. I gol: Berneschi, Falomi (che sale a 17 in graduatoria) e Pincini.

Signa 1914-Chiantigiana 2-1 Il rigore di Pietro Tempesti aveva portato in vantaggio il Signa di Scardigli. Dopo il pareggio di Mbounga, il capocannoniere Lorenzo Tempesti (che sale a quota 18) mette in rete il gol di un successo importante che consente di tornare a sorridere.

Zenit Prato-Porta Romana 0-0 Sul campo di uno Zenith di spessore, Carobbi & C. collezionano un punto importante. Un pareggio senza gol, animato con 4 penalty. Prima il portiere Lombardini (Porta Romana) neutralizza i tiri di Caggianese e Falteri. Poi, al 90’ il Porta Romana spreca la vittoria: Di Vito prima realizza; poi, nella ribattuta (per l’arbitro c’era un giocatore in area) Di Vito che è uno specialista, sbaglia mira. Espulso Gori.

Mazzola Valdarbia-Colligiana 1-2 Una discreta Colligiana infligge la prima sconfitta al Mazzola in questo girone di ritorno. I gol: Cruciani Imbrenda e Noferi.

Prato 2000-Sinalunghese 0-3 La Sinalunghese non ha sudato molto per fare sua la partita con i gol di Berneschi, Falomi (a quota 17) e Pincini.

Giovanni Puleri