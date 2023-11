Figline, derby da sogno

FIGLINE

2

SANGIOVANNESE

0

FIGLINE 1965: Pagnini, Banchelli (60’ Di Blasio), Diarra (79’ Iaiunese), Dema, Sabatini, Ficini, Zellini, Cavaciocchi (76’ Orpelli), Rufini (65’ Caggianese), Zhupa (85’ Malpaganti). All.: Tronconi.

SANGIOVANNESE: Barberini, Di Rienzo, Simonti, Nannini (46’ Disegni), Farini, Rosseti, Baldesi (75’ Oubaken) , Sacchini (60’ Massai), Regolanti, Zhar (46’ Iaquinta), Senesi. All.: Rigucci.

Arbitro: Jusufoski di Mestre.

Reti: 2’ Rufini, 20’ Diarra

FIGLINE - Questa sì che è un impresa. Il Figline supera nettamente la Sangiovannese facendo suo il derby del Valdarno dopo lunga assenza in serie D. Come dei veri gladiatori, i gialloblù di Tronconi imbastiscono la prima mezz’ora di gioco con quello spirito da combattenti che non dà scampo alla squadra avversaria che presenta in panchina il nuovo allenatore. Nemmeno il tempo di leggere le formazioni che i locali sbloccano: punizione dalla destra calciata molto bene da Rufini, la parabola insidiosa entra in rete a fil di palo. Ancora su punizione sempre di Rufini, stavolta Barberini non si lascia sorprendere. La Sangiovannese prova a reagire (18’) con un tiro di Regolanti che viene bloccato da Pagnini. Ma è il Figline padrone del gioco. E puntuale arriva il raddoppio. Lo scaltro Diarra è lesto a impossessarsi della palla e con precisione beffa l’uscita di Barberini. Il Figline gioca con sicurezza, gli ospiti non graffiano. Ci provano nei minuti iniziali di ripresa con Baldesi, Pagnini è attento come pure al 58’ è bravo a controllare un tiro di Senesi. Al 72’ il Figline sfiora il terzo gol: Diarra manda al tiro Caggianese, la cui conclusione fa la barba al palo.

Giovanni Puleri