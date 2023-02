Figline, che occasione Giochi (quasi) chiusi Porta Romana in apnea

Per il campionato di Eccellenza è un sabato calcistico interessante con tre anticipi del girone "B" relativi della 9ª giornata di ritorno. Queste le gare odierne in programma alle 14,30.

Castiglionese-Figline 1965. Allo stadio "Faralli" si gioca una sfida che potrebbe dare una lettura più chiara al prosieguo del campionato. La capolista Figline in caso di successo porterebbe a 12 i punti il vantaggio sulle inseguitrici. Al contrario, Castiglionese e Colligiana darebbero più spinta alla loro rincorsa per il vertice. Sale la febbre per questo scontro diretto che il Figline si presenta al gran completo, mentre nella Castiglionese non ci saranno Talladira e Falomi, vice capocannoniere del campionato con 17 gol.

Porta Romana-Fortis Juventus. Con l’arrivo al "Bozzi" di una Fortis proiettata a rilanciare la sua classifica, il Porta Romana di Carobbi dovrà essere concreto per arrivare al successo necessario a scrollarsi di dosso la terzultima posizione di classifica. Gli arancioneri non potranno schierare lo squalificato Caschetto, mentre nella Fortis di Yuri Filipponi non ci saranno Calzolai, Bruni, Torricelli e l’ex di turno Bertini. Lastrigiana-Pontassieve (0-0) arbitro Marrachelli di Pisa. Anche questa gara verrà giocata al "San Pietro" di Mezzana con la Lastrigiana di Bartalucci che sarà ancora priva di Fioravanti e Lenzini. Nel Pontassieve di Brachi c’è solo il dubbio Adami, con Minischetti pronto alla chiamata.

Giovanni Puleri