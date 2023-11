Figline, c’è voglia di festa. Il San Donato non si fida

Giornata numero 10 del campionato di serie D, girone E (ore 14.30). Rinviata per maltempo Ponsacco-Montevarchi.

Figline 1965-Tau Calcio Altopascio (arbitro Leone di Avezzano). Al "Del Buffa" in occasione della festa "gialloblù", prima delle gara ci saranno le presentazione delle squadre del settore giovanile del Figline. Un pomeriggio di festa per tutti i tesserati della società che si concluderà con una merenda. Per Tronconi & C l’ostacolo Tau Calcio richiederà la massima concentrazione in quanto gli avversari si presentano al "Del Buffa" molto "gasati" per il successo precedente sulla Sangiovannese che gli ha consentito di scalare alcune posizioni in classifica. Rispetto ai valdarnesi, la squadra di Venturi ha 4 punti in più e vanta il secondo miglior attacco del girone con la punta Capparella (6 gol) e l’attaccante centrale Andolfi (5). Lenovità sulla formazione del Figline, fanno registrare le solite assenze di Bruni e Lebrun per infortunio, mentre c’è il rientro a cen-trocampo di Torrini. Per l’attacco il tecnico dei gialloblù può fare affi-damento su Zellini, Zhupa e Cavaciocchi.

Ghiviborgo-San Donato Tavarnelle (arbitro Abo El Ella di Milano). E’ una di quelle trasferte che il San Donato non dovrà sottovalutare in quanto il Ghiviborgo di Nico Lelli, nel turno precedente contro il Montevarchi ha confermato un’invidiabile condizione fisica, conquistando di nuovo la vittoria in rimonta, come aveva fatto anche contro il Real Forte Querceta. Per la formazione, con i rientri di Calamai e Bellini l’allenatore gialloblù può disporre di tutto il gruppo. E’ probabile anche che con tre partite ravvicinate in otto giorni, che sono un bell’impegno dal punto di vita fisico che mentale, il tecnico opti a qualche cambiamento; vedremo. Infine, i padroni di casa saranno privi di Cusin e del tecnico Lelli, squalificato. Il difensore Pietro Carcani e l’ex di turno.

Giovanni Puleri