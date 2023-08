Figline, acquistati i giovani Fiore e Malpaganti San Donato guarda nella cantera per rinforzarsi

Nell’ottica di rafforzamento delle quote per la serie D, il Figline ha provveduto a tesserare altri due giovani, classe 2005, provenienti dalla Pistoiese. Si tratta di Giulio Fiore, difensore sinistro e di Lorenzo Malpaganti difensore destro: due promesse che nella scorsa stagione hanno fatto parte anche della Nazionale Under 19 di serie D. Con questi ultimi arrivi il diesse Agatensi avrebbe completato la rosa. Intanto, prosegue il programma delle amichevoli dei gialloblù che oggi alle 17, ad Abbadia San Salvatore sfideranno il Grosseto. Dopo l’amichevole sostenuta contro l’Arezzo di Indiani, persa per 3-1, per il Figline del tecnico Tronconi questa contro la formazione di Bonuccelli rappresenta un altro banco di prova. Martedì 8 al "Del Buffa" (ore 18) altra amichevole, stavolta con l’Asta.

L’altra squadra di serie D, il San Donato Tavarnelle del presidente Bacci, sempre protesa a costruire una squadra di giovani nell’ottica di guardare con ottimismo al futuro, aggrega in prima squadra sette "baby" del proprio settore giovanile: Forconi (2005), Calonaci, Papalini, Romano e Travaglini (tutti 2004, provenienti dalla Primavera), più Mazzoli (2004) e Marinai (2006) dagli Allievi Nazionali Il diesse Vitale st cercando sul mercato un giovane attaccante di spessore in qualche società importante. Giovedì 10 agosto sarà il Pontedera a giocare in amichevole con i gialloblù.

Giovanni Puleri