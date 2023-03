Figline a un passo dalla D Basta il pari con la Rondine

Una domenica più che perfetta, per la capolista Figline che vince sul Signa e tiene così a distanza di nove punti la Castiglionese, seconda. Manca un punto per la matematica certezza della promozione in serie D. Un solo punto per il traguardo che il Figline del presidente Lorenzo Pampaloni saprà conquistare nelle ultime due gare (il Figline starà fermo alla penultima per il turno di sosta) contro la Rondinella in trasferta e con il Prato 2000 in casa. I gialloblù nelle 31 giornate disputate, dalla prima partita a questa attuale, (è passato al comando della classifica a fine settembre) hanno dimostrato la netta superiorità, costruendo il percorso grazie a una squadra formata da giocatori capaci di soffrire e di reagire, anche dopo la mancata promozione in serie D dell’anno scorso per il caso Tau Calcio, che ha fatto tanto rumore durante un’estate bollente. Stavolta il trionfo sta per diventare realtà.

L’uomo delle stelle per il Figline è Stefano Tronconi che centra la serie D al primo colpo da allenatore titolare (l’anno scorso era il vice di Marco Becattini). La dote che più ha convinto fin dal principio è stata l’umiltà, la disponibilità e la saggezza a sostenere il gruppo anche nei momenti particolari. I tre punti conquistati con il Signa hanno liberato la testa a una squadra rimasta sempre concentrata per portare a casa il miglior risultato.

Cosa si prova a vincere ancora il campionato di Eccellenza? "Tanta emozione. Ma anche tanta soddisfazione per aver effettuato un percorso con tante difficoltà iniziali – spiega il tecnico del Figline, Stefano Tronconi – e di aver vinto il secondo campionato di fila. È una vittoria meritata, un successo di gruppo che ha sempre avuto tanta voglia di stare unito e che ha saputo portare a casa risultati per la promozione. Da qui alla fine manca un punto, ma lo troveremo".

Giovanni Puleri