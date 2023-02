Fiesole, show della capolista

Fiesole show nel campionato di Prima categoria girone E. La capolista, allenata da Zuzzi, disputa una splendida prestazione e vince 4-0 contro il Cubino. Il bomber Gigli segna due gol ed è il migliore in campo, le altre reti sono di Graziani e Scudocrociato. La Settignanese cerca con impegno la vittoria, schierando in attacco Tofanari, Fani e Milanesi, poi sostituito da Pofferi, ma non riesce a concretizzare. Sfortunata l’occasione creata da Filippo Fani con tiro che va a stamparsi sul palo e il pallone ritorna in campo a portiere battuto. L’Incisa conquista un punto esterno prezioso. Per la Settignanese è il 12° pari con una sola sconfitta, ma la vetta si allontana.

Il Bibbiena espugna per 3-2 il campo dell’Ambra e sale al secondo posto, a 4 punti dal Fiesole. Giornata da protagonista per l’Audace Galluzzo che vince con merito 1-0 a Capolona, con gol di Paoletti. Torna al successo il Chianti Nord che batte 2-1 il Pestello con reti di Gordini e Fortunati. Pareggio 2-2 fra Belmonte e San Clemente: reti di Bini e Posarelli per il Belmonte, Tonielli e Righini per il San Clemente.

Nel girone D la capolista Sestese vince 2-0 sul campo della Ginestra con reti di Paggetti e Masetti. Insegue staccato di 4 punti Barberino Tavarnelle che prevale 3-2 sul Novoli con Bellosi, Sarti e Calamassi, mentre per gli ospiti realizzano De Tellis e Vignozzi. Sancascianese, terza della classe, vince 3-1 contro lo Sporting Arno con reti di Lumachi, Petracchi e un autogol. Bene il Castello che batte 3-0 il Malmantile con a segno Megli, Boanini e Banchi. L’Isolotto supera 3-1 il Legnaia con Marangon e Calvani determinanti. Il maltempo ha impedito la disputa di Rinascita Doccia-Cerbaia; Settimello-Casellina è stata sospesa alla fine del primo tempo per malore all’arbitro con i locali in vantaggio 4-0.

Francesco Querusti