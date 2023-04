Fiesole per la prima volta vola in Promozione

di Francesco Querusti

Fiesole in trionfo: per la prima volta nella sua storia sale in Promozione. Un paese in festa per stringersi intorno a una squadra fantastica e di alto livello tecnico che ha dato spettacolo durante la stagione. Con due giornate di anticipo i biancoverdi sono matematicamente promossi, sempre sostenuti dal meraviglioso pubblico del ’Poggioloni’ che si è fatto sentire anche in trasferta. Talvolta anche lontane.

La rinascita del Fiesole è da ritenersi miracolosa. La società, dopo l’interruzione dell’attività dopo la fusione con le Caldine, è stata rifondata nel 2014 e in pochi anni (considerato lo stop per il Covid) è arrivata in Promozione, ripartendo dalla Terza. E allo stesso tempo ha creato un settore giovanile di ottima qualià. Grande euforia nella dirigenza guidata dal presidente Giampiero Niccoli e dai vice Giorgio Dini e Claudio Conticini.

"È il successo di un piccolo paese dove grande è l’amore per il calcio – ha detto Giorgio Dini a nome di tutta la dirigenza –. Avevamo già sfiorato nella scorsa stagione il salto di categoria e quest’anno abbiamo centrato l’obiettivo programmando una crescita della squadra e cercando di ottimizzare ogni particolare. Il primo ringraziamento va a questi ragazzi eccezionali e a tutto lo staff, per il valore tecnico, per passione e attaccamento. Fondamentale è stato il supporto dei nostri sponsor principali: Holidays Village dei fratelli Bensì con Camping panoramico a Fiesole; geometra Nicola Niccoli dell’azienda Sese edilizia ad arte; Nereo Barbieri bar Pappagallo e ristorante Gastone; Paolo Bonaiuti della falegnameria fratelli Bonaiuti".

Dal rione di Borgunto a tutta Fiesole il cuore calcistico batte forte per i colori biancoverdi, fino ad arrivare alle Caldine dove viene svolta l’attività al Poggioloni. E questo grazie all’amministrazione comunale e anche alla Fiorentina, vicina al club presieduto da Giampiero Niccoli.

"Un biennio incredibile – afferma il dg Cesare Barontini – giustamente coronato con il passaggio in Promozione visti i 106 punti in 52 partite. Questa vittoria è frutto di anni di lavoro e programmazione, voglio ringraziare mister Massimiliano Zuzzi e tutti i ragazzi che negli ultimi anni sono stati a Fiesole perché siamo cresciuti anche grazie a chi ha condiviso con noi il percorso. Ringrazio la società che ha sempre supportato le mie richieste. Siamo pronti per nuove sfide e per programmare il futuro".

E l’inizio del campionato era stato complicato con tre ko consecutivi; poi società e tutto il gruppo hanno dato prova di forza. Con qualità tecniche e temperamentali la squadra ha firmato un’escalation di risultati che hanno spinto il Fiesole a imporsi su avversarie molto quotate. "Orgogliosi di questo percorso di crescita - dice il direttore organizzativo, Jacopo Silei - a dimostrazione che abbiamo lavorato bene. Dovevamo vincere per fare meglio dello scorso anno e ci siamo riusciti. Inoltre abbiamo ricreato un valido settore giovanile e scuola calcio, tante famiglie e sostenitori seguono la società. Grande meriti vanno alla dirigenza, al dg Cesare Barontini, al ds Marco Panerai, al team manager Lapo Calamai e a tutti quelli che ci sono vicini".

Ora via ai festeggiamenti con il vessillo biancoverdi che sarà issato pure sulla torre del campanile, con il sindaco e tutta la giunta che daranno merito a questa società che sta riportando Fiesole ai vertici del calcio dilettantistico toscano.