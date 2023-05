Fiesole, Giovanissimi show Una cavalcata trionfale

di Francesco Querusti

Altra bella soddisfazione in casa Fiesole calcio. Dopo la vittoria del campionato dilettanti di Prima Categoria, la squadra Giovanissimi anno 2008 ha conquistato il titolo provinciale Figc primeggiando nel proprio girone e ottenendo, nella prossima stagione, di prendere parte ai Giovanissimi regionali e agli Allievi B provinciali di Merito. Una cavalcata trionfale per gli Under 15 allenati da Giorgio Iannaco, Nicola Scatarzi e Niccolò Baldi, che hanno sempre vinto e pareggiato tre volte dimostrando di essere una vera e propria corazzata.

"Si sono sempre impegnati nel migliore dei modi. Abbiamo allenato un gruppo di ragazzi fantastici - spiegano Iannaco, Scatarzi e Baldi - che anche nei momenti più difficili hanno trovato energia e motivazioni per riprendersi. La nostra forza è aver creato un gruppo unito da amicizia, che gioca molto bene divertendosi. Chi rimaneva in panchina non ha mai creato problemi perché sapeva che c’era sempre il momento giusto per tutti. E ora lo sguardo è già rivolto al futuro".

Gli fa eco il presidente Giampiero Niccoli, insieme ai vice presidenti Claudio Conticini e Giorgio Dini: "Un risultato eccellente per la nostra società bianco verde che ha creduto e investito nel settore giovanile. Ci siamo impegnati per creare un vivaio di qualità che possa accogliere i ragazzi del territorio locale e fiorentino per fare calcio e stare in un ambiente educativo e sano, con attività all’impianto Poggioloni alle Caldine. Le difficoltà sono tante, ma la passione e l’attaccamento alla maglia ci spingono ad andare avanti a testa alta".

Anche il direttore generale Jacopo Silei applaude gli Under 15: "Questa vittoria mi riempie di gioia. È la prima volta che ci viene regalata la possibilità di poter giocare in un campionato regionale giovanile. Un gruppo straordinario che, in un biennio, ha ottenuto risultati da incorniciare. La comunità del Fiesole è motivata e orgogliosa e voglio ringraziare tutti coloro che ci sono vicini".

Infine è il sindaco Anna Ravoni, presente ai festeggiamenti della squadra, ad avere parole di elogio: "Il Fiesole calcio è stato rifondato nel 2014 e in questi anni ha ottenuto tanti risultati di prestigio ricoprendo un fondamentale ruolo sociale e sportivo. Grande merito al gruppo dirigenziale e a tutta la società e alle squadre per aver riportato l’entusiasmo e la voglia di stare insieme. Abbinando la qualità dei risultati alla serietà della gestione, con il sostegno di alcuni imprenditori molto legati al Fiesole calcio".