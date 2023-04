Festa Sestese: è in Promozione

In Prima categoria girone D la Sestese espugna per 2-1 il campo del Casellina ed è matematicamente promossa in Promozione. Grande euforia nella squadra allenata da Polloni per un campionato da protagonista con un eccellente livello sia tecnico che di gioco. Nelle altre gare brillante vittoria del Cerbaia per 2-1 sul campo della Gallianese; il Novoli batte 1-0 la Sancascianese con gol di Maio. Il Castello vince sul campo del Rinascita Doccia 4-1 e anche il Barberino Tavarnelle prevale 4-1 sull’Isolotto con reti di Calamassi, Dei, M.Sarti, N.Sarti.

Nel girone E ancora da definire gli accoppiamenti dei play off, in attesa dell’ultima giornata. Vero protagonista l’attaccante del Cubino Niccolò Geri che ha siglato 4 reti nel successo per 6-2 sul Pestello. Il Cubino rafforza così la sua posizione play off. Un bellissimo gol di Luca Tonielli, a 10 minuti dal termine, è decisivo per la vittoria del San Clemente per 1-0 sull’Audace Galluzzo. La partita ha visto una maggiore pressione del Galluzzo con il trio d’attacco formato da Paoletti, Toccafondi e Ponziani, mentre Tumminaro è partito dalla panchina. Nelle altre gare finisce a reti inviolate Chianti Nord-Ambra con poche occasioni: fra i locali è Tozzi il migliore in campo. Nel finale Ambra più aggressivo, ma i biancoverdi locali rispondono con una bella azione Russo-Massa senza però finalizzare. Da evidenziare il caloroso saluto del pubblico a Pedretti, centrale , che ha giocato l’ultima partita con Chianti Nord. Il già promosso Fiesole continua la sua marcia da rullo compressore e vince 2-0 sul campo del Rassina (gol di Santini e Ricceri). Settignanese a valanga sul Belmonte primeggiando 4-1 con doppietta di Fani. Incisa pareggia 0-0 sul campo del Pian di Scò senza tante emozioni.

Francesco Querusti