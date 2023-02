Felicità Italiano: "Gara meritata"

di Giampaolo Marchini

Qualificazione con brivido controllato, perché anche sotto 2-0 Italiano ha sempre creduto nei suoi ragazzi, tenendo sempre sotto controllo le emozioni e il trasporto agonistico: "Le partite iniziano tutte con un’altra storia – attacca l’allenatore –. E con i primi due tiri il Braga è andato in vantaggio". Da qui la ricorsa che la Fiorentina ha compiuto nel momento più difficile: "Siamo stati bravi - conferma - a recuperare e a mettere in cassaforte la qualificazione. Ci siamo complicati un po’ la vita".

Nulla è scontato, nonostante il 4-0 da cui partivano i viola. Poi si è messa di mezzo anche la tecnologia a sbarrare il passo a rimonta e sorpasso, vanificando il bel traversone di Terzic sul quale Cabral è andato in ottimo anticipo, segnando. Poi il pasticcio tra gol line technology e Var. "Sul gol non ho capito - conferma Italiano –. Onestamente non siamo riusciti a capire perché sia stata annullata la rete dopo essere stata convalidata". Italiano, in ogni modo, si tiene stretta la prestazione del brasiliano in particolare e della Fiorentina in generale: "A prescindere da tutto è l’aria d’Europa che fa bene ai nostri attaccanti (Jovic ha esultato come se avesse segnato lui, ndr). La qualificazione è meritata".