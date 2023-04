Felicità Commisso Dedicato a Catherine "Mi ha portato fin qui"

di Giampaolo Marchini

Sorridente. Soddisfatto, come quando visita il ’suo’ gioiello, il Viola Park. Rocco Commisso si presenta così davanti ai microfoni, con il volto dei giorni migliori, ringraziando tutti. In primis la moglie Catherine, sempre al suo fianco, per averlo "portato a Firenze (lo ha spinto a comprare proprio la Fiorentina, ndr). Sono contento per lei". Una città che ha risposto come nei momenti migliori, che ha preso per mano la squadra, sottolineando il suo amore con uno spettacolo sugli spalti davvero incredibile. "Il ringraziamento è anche per i tifosi per una coreografia spettacolare –, ma devo ringraziare i giocatori, lo staff, e quelli che lavorano qui a Firenze. Grazie davvero a tutti. Io non faccio niente, porto solo i soldi dall’America. Il resto del lavoro lo fanno loro". Ma l’aver centrato la prima finale della sua gestione non gli fa perdere di vista la sua filosofia che lo ha portato ad avere successo nella vita e nel lavoro: "Prendo una partita alla volta – conferma il presidente viola –. Domenica abbiamo la gara con la Sampdoria e pensiamo a quella. I sogni che ho li tengo per me (ride, ndr). L’ho sempre detto fin dal mio arrivo, non prometto nulla se non che la Fiorentina non fallirà mai". Il pensiero però anche alla finale di Conference è sottinteso: "Ma prendo una partita alla volta. La Champions? I ricavi, lo sappiamo, qui è difficile. Non possiamo fare come la Juventus, che da quando ha comprato Ronaldo guardate com’è oggi....".

Oggi però è tempo di festeggiare e sottolineare anche i meriti dell’allenatore: "Sta facendo un gran lavoro. Quando lo criticavano io gli sono sempre stato vicino. Anzi, ho detto ’Prendetevela con me’. Non ho mai criticato i miei giocatori e il mio staff, ho sempre fatto così".

Italiano incassa i complimenti del suo presidente e si gode il momento, sapendo però, per come è fatto lui, che sta già pensando a domenica. Però almeno per qualche ora spazio anche alla soddisfazione per un traguardo che riporta la Fiorentina in una finale di coppa: "Questa è un’annata incredibile – dice il tecnico. Se non sbaglio è la cinquantesima (49, ndr) gara, ma continuiamo ad andare forte. Abbiamo fatto una prestazione da squadra matura, difendendo il doppio vantaggio. La finale è il regalo per tutto il pubblico che ci ha spinto, siamo felici di aver regalato questo sogno".