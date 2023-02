Fabio Giorgetti rimosso dalla carica di delegato provinciale del Coni di Firenze

Fabio Giorgetti

Firenze, 22 febbraio 2023 - Fabio Giorgetti non è più il delegato provinciale del Coni di Firenze. La decisione di rimuovere dall'incarico Giorgetti, che è anche consigliere comunale del Pd e presidente della Commissione sport a Palazzo Vecchio, è arrivata dal presidente del Coni Toscana Simone Cardullo: "Il mio mandato non è terminato - ha dichiarato Giorgetti -. E non capisco il motivo di questa decisione, davvero incomprensibile. E' stata tolta la delega anche alla delegata di Pistoia Vittoriana Gariboldi. La nomina di un delegato è fiduciaria, tutta ad opera di Cardullo". "Penso di aver ottenuto grandi risultati, come aver organizzato gli Stati Generali delle Società Sportive con 750 realtà del territorio, non sono poche - ha aggiunto Giorgetti -. Forse quelli bravi è meglio rimuoverli. Ma io continuerò a fare il mio lavoro, questo è certo". "Questa è una strategia di 'Killeraggio politico-sportivo-territoriale' e metodi come questi gettano ombre sull'opera di valorizzazione di tutto il mondo sportivo e sui principi che stanno alla base del 'nostro' mondo. Ringrazio il presidente Malagò, il ministro Abodi, il presidente Giani e il sindaco Nardella per gli apprezzamenti dimostrati soprattutto in questo periodo. Ribadisco anche che il mio lavoro, le mie forze e la mia passione nell'interesse delle società sportive del territorio continueranno come presidente della Commissione sport del Comune di Firenze. Come e più di prima". Messaggi di solidarietà da tutto il mondo politico, a prescindere dal partito: da Iv al Pd, passando dalla Lega.

Nic.Gra.