Esordienti e Allievi, che volate Tre fiorentini campioni toscani

di Antonio Mannori

A una settimana dai Campionati Italiani di Darfo Boario Terme in programma nel prossimo weekend per esordienti e allievi (maschi e femmine) il ciclismo toscano ha assegnato i tre titoli regionali per le due categorie con le prove di Gracciano nel Senese e di Quarrata, con trionfo degli atleti fiorentini. Tra gli esordienti di 13 anni non ha fallito l’obbiettivo il principale favorito, Laerte Scappini dell’U.C. Empolese al nono successo stagionale. Il giovane di Capraia Fiorentina arrivato nel ciclismo l’anno scorso, bravissimo e soprattutto superveloce, ha regolato nettamente in volata un gruppo di 25 corridori in pratica poco meno della metà dei partenti che sono stati 52, conquistando il successo più importante della carriera iniziata da poco, e domenica andrà a caccia della maglia tricolore. Ai posti d’onore il brillante Mori (6 vittorie in stagione) e Giraldi.

Nella gara del 2° anno titolo toscano a un altro fiorentino Lorenzo Luci del Velo Club Empoli che ha superato il lucchese Folegnani (poi caduto in volata e retrocesso dalla giuria per una irregolarità) e l’altro fiorentino Pavi Degl’Innocenti. Poco meno di 70 coloro che hanno preso parte alla seconda gara e finale con il gruppo compatto e con il perentorio spunto da parte di Luci al quarto successo stagionale che ha resistito al tentativo di rimonta degli avversari.

Il campionato toscano allievi è stato firmato invece da un brillantissimo Niccolò Iacchi portacolori del Team Franco Ballerini. Il giovane di Rufina è stato colui che promosso la fuga a poco meno di 50 chilometri dal traguardo della gara pistoiese svoltasi su di un circuito di 12 chilometri da ripetere sei volte. E’ stato raggiunto poco dopo da Roccchi e quindi da Gaggioli e Ballerini entrambi autori di spettacolari inseguimenti, mentre non è riuscito l’aggancio al valdarnese Banini. Iacchi che ha sostenuto come gli altri la fuga mettendo fuori gioco il gruppo è stato poi autore di una splendido guizzo in volata superando Gaggioli e Ballerini altri due protagonisti di spicco di un campionato toscano bello e combattuto. Bravo anche Rocchi, generoso Banini. Al via della gara 100 atleti di 21 squadre.

Classifica generale Allievi: 1) Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini) Km 83,5, media km 38,432; 2) Gaggioli (Team Valdinievole); 3) Ballerini (Vangi Sama); 4) Rocchi; 5) Banini a 45“.

Classifica generale Esordienti 1° anno: 1) Laerte Scappini (Uc Empolese) Km 42,4, media km 33,912; 2) Mori (Donoratico); 3) Giraldi (Vaiano Bike); 4) Cerofolini; 5) Frosini.

Classifica generale 2° anno: 1) Lorenzo Luci (V.C. Empoli) km 52, media km 35,564; 2) Pavi Degl’Innocenti (Empolese); 3) Roggi (Olimpia Valdarnese); 4) Migheli; 5) Martini.