Esordienti al top Kolarski e Lucherini super a Castiglione

Una giornata in Toscana senza dilettanti e allievi, con società e atleti fiorentini costretti ad andare fuori regione, con meta preferita il Trofeo Rosa, la Coppa di Sera e quella d’Oro per esordienti e allievi a Borgovalsugana in Trentino con 100 toscani in gara. Nessuno nei primi cinque e vittorie per tre campionesse italiane, Chantal Pegolo (allieva), Matilde Carretta e Anna Bonassi (esordienti), Lorenzo Soldarini e Edoardo Fiorini (esordienti uomini). I migliori toscani il fiorentino e campione regionale Laerte Scappini (Empolese) giunto nono e Davide Giraldi (Vaiano Bike) decimo. Nella Coppa d’Oro allievi quindicesima vittoria di Alessio Magagnotti e nessuno toscano nella Top ten.

Bravi gli esordienti fiorentini nella gara di Castiglione della Pescaia con successo assoluto di Aleksander Kolarski (Sancascianese), mentre il migliore del primo anno è risultato Christian Lucherini dell’Empolese. Tra i dilettanti terzo posto per l’ucraino Kyrilo Tsarenko della Hopplà Petroli Firenze nella Tre giorni in Puglia, mentre la competizione di eccellenza nella nostra Regione era il Trofeo Buffoni, internazionale juniores da Forte dei Marmi a Montignoso, con al via 171 atleti, due campioni del mondo ed europei su pista, sei campioni italiani ed altrettanti regionali. Ha vinto Mattia Negrente della Assali Stefen che ha regolato un gruppo di 15 corridori e nell’ordine l’inglese Nesbit e il campione ligure Privitera. Per Negrente è stata la quinta vittoria stagionale. Tra i più brillanti protagonisti Samuele Bertolli del Team Franco Ballerini e Daniele Chinappi della Vangi di Calenzano ripreso da 14 corridori a 4 km dalla conclusione dopo il generoso tentativo.

Antonio Mannori