Entusiasmo Mattagnanese: travolto Grosseto

Nel campionato di calcio a 5 serie B maschile strepitosa vittoria della Mattagnanese di Borgo San Lorenzo che batte 6-1 il quotato Atlante Grosseto. Al PalaCipriani di Borgo è stata festa grande al termine di un successo che consolida la posizione play off della squadra borghigiana (quinta in classifica). Partita perfetta sempre in controllo palla e all’attacco contro una big del campionato quali sono i maremmani, seppur con assenze importanti. Subito in vantaggio il Grosseto, ma è stato fuoco di paglia. La Mattagnanese reagisce e con i suoi forti stranieri Turek e Garcia ribalta il risultato col primo tempo che finisce 2-1. Nella ripresa dettano legge i borghigiani che vanno quattro volte a segno con Mangione, Secchioni, Becchi e Naldi per il 6-1 finale. Il giovane e bravo portiere del Grosseto ha evitato un passivo ben superiore alla propria squadra.

Ora il campionato si ferma per una settimana e quindi ci sarà la possibilità di ricaricare le batterie, poi la Mattagnanese è attesa dalla trasferta sul campo della Vigor Fucecchio sabato 4 marzo. Sarà una partita molto interessante ead alto livello vista la forza e la rivalità storica fra le due formazioni.

Fine settimana felice per la Mattagnanese con l’affermazione anche della squadra Under 19 che ha fatto suo il derby casalingo col Prato Calcio a 5 per 4-2. Finalmente una bella vittoria dei giovani della Mattagnanese davanti a una bella cornice di pubblico. Una partita spettacolare e ben giocata da entrambe le squadre, ma la voglia di lottare e di vincere dei mugellani era tanta e lo hanno dimostrato facendo la differenza sul campo con buoni schemi e concretezza. Solo qualche piccola distrazione difensiva, ma sempre ben rimediata dall’ottimo portiere locale Lorini, che para anche un tiro libero nel primo tempo. Al triplice fischio finale la Mattagnanese esce vincitrice per 4-2 con pieno merito. Questo risultato conferma la qualità del settore giovanile della Mattagnanese, guidata dal presidente Tommaso Quartani, società che crede molto nella valorizzazione dei ragazzi del territorio inserendo gradualmente i migliori nella prima squadra che partecipa con ottimi risultati al campionato nazionale di Serie B. La Mattagnanese è club in salute che dopo avere negli scorsi anni ben figurato a livello regionale punta ora alla ribalta nazionale.

Francesco Querusti