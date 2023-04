Emozione Figline, traguardo inseguito 15 anni

di Giovanni Puleri

"Sembrava la fine del mondo, ma siamo ancora qua, ci vuole abilità, eh già". Prendendo spunto dalla celebre canzone di Vasco Rossi, il Figline canta vittoria per la promozione in serie D. Dopo un anno nero, per la sentenza della Procura Federale che gli aveva "tolto" la promozione in serie D per per i noti fatti ruotati attorno alla gara persa 5-1 con il Tau Calcio, i gialloblù si sono rialzati e in campo hanno scritto un’altra storia. La società del presidente Lorenzo Pampaloni ha vinto ancor auna volta il campionato di Eccellenza. Dopo la forte delusione di quanto accaduto, la società valdarnese non si è persa d’animo. Ha raccattato i cocci ripartendo con un nuovo progetto, corretto strada facendo, fino ad arrivare a concludere la stagione 2022-23 con sei punti di vantaggio sulla Castiglionese. E la festa per il Figline è deflagrata in tutta la sua gioia per un traguardo che torna dopo 15 anni. Tanti sono gli anni che i gialloblù mancavano dalla serie D.

Cosa si prova a vincere due volte consecutive un campionato di Eccellenza? La risposta è del vice presidente Stefano Cardi. "E’ sicuramente una soddisfazione grande per chi è figlinese come me. Era la risposta che dovevamo dare per cancellare quella brutta parentesi dell’anno scorso. Tutta la Figline sportiva si è stretta attorno alla squadra con entusiasmo incontenibile. Siamo ripartiti con una rosa molto ristretta ma con giocatori determinati, poi completata con qualche innesto durante il mercato invernale, guidati dal tecnico Tronconi che l’anno scorso era il vice di Becattini. Questa scelta ci ha ripagato con i risultati".

Grande anche la soddisfazione del tecnico Stefano Tronconi, che ha gestito e fatto crescere il gruppo nel corso del campionato. "È stato un campionato bellissimo e vincerlo alla prima esperienza da titolare – spiega contento il tecnico Tronconi – è una grande soddisfazione, una gioia particolare. Ho iniziato con una situazione quasi drammatica, con obiettivi che non erano certo quelli da diventare protagonisti. Strada facendo, ci siamo perfezionati sviluppando con tanto lavoro un campionato di alto livello tecnico, ripagato con la vittoria come ai vecchi tempi, quando il Figline arrivò in serie D con Leonardo Semplici. Ringrazio la società, i giocatori e tutto lo staff tecnico per l’impegno profuso nell’arco di una stagione che resterà a lungo impressa nella memoria".

Si abbandona al romanticismo e alle parole della nota canzone di De Gregori il capitano Gabriele Vangi, capocannoniera della stagione del Figline, con 18 reti stagionali: "La storia siamo noi, siamo noi, che abbiamo tutto da vincere e niente da perdere – dice il bomber –. In estate mi avevano chiesto di restare a fare da guida al gruppo che sarebbe stato costruito. La scelta è stata quella giusta. E’ un bel gruppo che ha costruito tanto per consentire a me e a Zellini di segnare 30 gol in coppia. Sono fiero di essere il capitano di questo straordinario Figline arrivato con merito al traguardo".

I quadri sociali. Presidente Lorenzo Pampaloni, vice Stefano Cardi. Consiglieri Gagliardo Gagliardi, Simone Simoni, Stefano Sesti. Area comunicazione Martina Fabbri e Lorenzo Bernacchioni, team manager Matteo Uvaccini. Dirigente ufficiale Gianluigi Fiamminghi, custodi: Corrado Cellai e Sandro Degl’Innocenti.