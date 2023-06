Emanuele Ferruzzi 5° alla Polisportiva Monsummanese 2024, Campionato Toscano in linea a Quarrata

Uno degli allievi toscani più brillanti, il fiorentino Emanuele Ferruzzi (tra l’altro campione toscano di ciclocross) che corre nella Fosco Bessi Calenzano, è il quinto arrivato per la formazione juniores della Polisportiva Monsummanese 2024. Ferruzzi conosce molti dei componenti della squadra e spera di integrarsi al meglio nel gruppo della prossima stagione. Domenica 2 luglio Ferruzzi sarà a Quarrata nel Campionato Toscano in linea, quindi dovrebbe far parte della squadra toscana per il tricolore del 9 luglio a Darfo Boario Terme.