Vitello Trail, foto e classifiche della corsa di Ellera

Firenze, 6 marzo 2023 – Gli eclettici affiliati alla Polisportiva Ellera pensano in grande e riescono sempre a concretizzare i loro intenti. Pur muovendosi in un bacino d'utenza che non è certo quello di chi organizza le gare nel centro della città, riescono ad attrarre ed a valorizzare il territorio.

Chi ha avuto la fortuna di ascoltare il loro invito è stato proiettato in un territorio da favola che è a due passi da Firenze, ma che ci trova sempre troppo occupati per porvi attenzione. Domenica gli oltre 300 partecipanti hanno attraversato il parco preghiera Shambahala, il guado sul Sambre, lambito la tomba etrusca di Case Cucina fino ad arrivare sul punto più alto di Poggio alle Tortore e attraversare infine il Bosco delle meraviglie.

Questo anno è stato anche un mix podismo e mountain bike che ha aperto agli appassionati delle due ruote questo scenario. E già il prossimo anno si pensa di aprire la partecipazione alla disciplina della e-bike. All'arrivo molti concorrenti si riproponevano di tornare a visitare con più calma la "Torre Tonda" il ponte dei Fichi secchi e la torre quadra. E al traguardo non ci si perde certo in inutili orpelli, ma si val su concreto: ben 3 porchette arrosto sono state sacrificate sull'altare dell'appetito dei podisti, 10 litri di vin brulé hanno favorito la masticazione degli oltre 10 chili di pasta al sugo, di 9 chili di polenta e bruschetta con l'olio da sfamare un reggimento.

Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso archiviato sul server https://www.regalamiunsorriso.it/3%C2%B0%20VITELLO%20TRAIL%20-%20RUN%20BIKE_gara-849608---96-1.html