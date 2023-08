Elisa, bronzo magico

Oltre 700 concorrenti in rappresentanza di ben 25 Nazioni stanno dando vita fino ad oggi presso la Tenuta Il Ciocco di Barga in Garfagnana, ai Campionati Europei Giovanili di mountain bike. La manifestazione si svolge su di un percorso spettacolare e suggestivo e nella giornata inaugurale alla ribalta la Toscana con la splendida prova della neo Campionessa Italiana, la valdarnese Elisa Ferri del Team Zhiraf che ha conquistato la medaglia di bronzo tra le allieve. Tanta emozione e un risultato che consegna alla Toscana un qualcosa di speciale che va ad ampliare il panorama dei nostri campioni.

Elisa che in quattro stagioni, le due da esordiente e altrettante come allieva ha conseguito 4 titoli italiani (ciclocross compreso), ha disputato una prova maiuscola e fino alla fine ha lottato per conquistare qualcosa di più del bronzo che comunque è risultato sicuramente di prestigio per la sedicenne del Valdarno.

Oltre alla Ferri ci sono altri 8 biker toscani che fanno parte della rappresentativa della Toscana impegnata nei Campionati Europei. Si tratta di Daniele Angelo Ronzoni, Brian Ceccarelli, Gioia Costa, Nicoletta Brandi, Filippo Federici, Antonio Cerone, Daniel Sani e Daniele Fabbri.

Antonio Mannori