Elia, Braschi e gli altri baby-talenti

L’idea della Fiorentina è chiara: riempire di talenti il Viola Park dalla prossima estate. Coccolarli, farli crescere come persone e come calciatori, prima di renderli spendibili per la prima squadra. E il vivaio viola è davvero una scuola di talenti con prospettive di crescita e una programmazione essenziale e preziosa.

L’approdo finale è altrettanto chiaro, prima però c’è da fare un percorso che il club viola sta già facendo in mezzo a tante difficoltà logistiche quotidiane. Dalla prossima stagione tutto sarà meno difficile, con i ragazzi riuniti all’interno del centro sportivo seguiti da staff e tecnici.

Alle spalle dei protagonisti della finale di Salerno (che ambiscono senza mezzi termini a vincere lo Scudetto...) c’è un movimento che sta crescendo bene a cominciare dai 2005 ed i 2006, che il prossimo anno potranno essere protagonisti in Primavera. Ragazzi al momento meno conosciuti dei vari Martinelli, Amatucci, Kayode, Distefano e compagni, ma accomunati a loro dallo stesso talento. Occhio dunque ad elementi come Saltalamacchia ed Elia, ma anche a bomber Braschi ed al talentuoso Tommaso Rubino, due che i tifosi della Fiorentina cominceranno a conoscere presto.

Fra i più giovani c’è già il conosciuto Vannucchi, spesso aggregato alla prima squadra come terzo portiere quando Martinelli è impegnato in Primavera. Insieme al suo conviene segnarsi i nomi del centrocampista Bonanno, dell’esterno Fortini e di Giorgio Puzzoli, altro esterno che parte da destra e che vede la porta come pochi. L’attaccante Maiorana è un altro nel giro delle nazionali giovanili azzurre. E poi ancora Turnone, Batignani, Pisani e Angiolini. Tutti nomi interessanti, come quello di Alessandro Perrotti, centrocampista classe 2008 dell’Under 15. Uno che nel Viola Park si allenerà diversi anni.

Alessandro Latini