Eccellenza: pari del Figline, dilaga la Rondinella

di Giovanni Puleri

Tanti risultati a sorpresa nella giornata numero 10 (girone di ritorno) di Eccellenza. Il che conferma che siamo in una fase del campionato dove può succedere tutto ed il contrario di tutto. Ultimo turno infrasettimanale della stagione con la capolista Figline (girone B) costretta al pareggio dalla Chiantigiana, ma che riesce comunque a conservare 10 punti di vantaggio sugli inseguitori. Insomma, la bagarre per il risultato finale di una stagione elettrizzante rimangono intatti.

Ha riposato il Mazzola Valdarbia. Foiano-Lastrigiana, invece, si giocherà l’8 marzo.

Figline 1965-Chiantigiana 1-1. La capolista non riesce ad allungare il suo vantaggio in classifica. Al gol di Zellini ha risposto Cioni.

Fortis Juv.-Sinalunghese 2-1. Finalmente la Fortis torna al successo con Donatini e Paternò. La rete ospite è di Ibojo.

Pontassieve-P. Romana 0-2. I gol di Di Vito e Castiglione regalano gioia a Carobbi & C. Per il Pontassieve è il secondo stop di fila.

Rondinella-Colligiana 3-1. Ritrova la vittoria anche la Rondinella Marzocco che nonostante qualche assenza di spessore con una grande prestazione stende la Colligiana. Mazzolli, Cragno e Marini gli artefici del successo. Per gli ospiti ha realizzato Milanesi.

Signa 1914-Bal. Bruni 0-1. Inaspettato stop casalingo del Signa contro una Baldaccio Bruni che davanti al nuovo portiere Vaccarecci i canarini non sono riusciti a fare gol. E’ di Terzi la rete ospite.

Zenith Prato-Fir. Ovest 1-0. Niente da fare per l’Ovest. Dopo il gol di Parenti la difesa pratese ha chiuso la saracinesca.

Prato 2000-Castiglionese 1-6. Contro un Prato 2000 ormai disarmato la Castiglionese è andata a nozze.

La classifica

Figline punti 55, Castiglionese 45, Colligiana 42 (1 gara in meno), Zenith Prato 41, Fortis 40, Rondinella 39, Pontassieve e Signa 38 (1 gara in meno), Mazzola Vald. 37, Lastrigiana 34 (1 gara in meno), Sinalunghese 32, Baldaccio Bruni 31, Foiano 28 (1 gara in meno), Firenze Ovest 25, Porta Romana 24, Chiantigiana 18, Prato 2000 8 punti.