E Zanetti ci crede: "Servirà attenzione Ma ho tanta fiducia"

"La squadra deve essere concentrata su tutti i dettagli, dobbiamo essere bravi a sfruttare gli spazi che concederanno. Non possiamo prescindere dall’attenzione". E’ con queste parole che Zanetti accende la sfida di oggi a casa della Fiorentina.

"Contro lo Spezia – aggiunge – abbiamo fatto gol su delle azioni, facendo dei gol di qualità. E a fare questi gol ci siamo arrivati con il gioco. Stiamo ancora crescendo, non possiamo pensare di fare 4-5 gol, il potenziale degli avversari è alto".

Di sicuro, aggiunge Zanetti, l’Empoli è una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. "Siamo al 70% – dice – del nostro percorso rilancia di crescita e vogliamo salire ancora".

Zanetti poi si sofferma anche sui singoli. "Parlare dei singoli giocatori è difficile e tutti migliorano solo in un certo contesto di squadra. Ismajliì non era in testa alle gerarchie ed ora è un punto di forza. Questo è merito suo perché non ha accettato la sua situazione e si è migliorato molto. Sono orgoglioso di lui come di altri".