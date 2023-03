E’ un Fiesole formato super

Fiesole straordinario in Prima categoria girone E. La capolista, con una prestazione da incorniciare, vince 2-0 sul difficile campo del Bibbiena secondo in classifica. Il Fiesole dimostra una grande forza di gruppo con reti di Anzalone e Gigli, che si conferma il miglior centravanti della categoria. E al termine tutti a festeggiare con i numerosi tifosi biancoverdi al seguito. L’avversario più pericoloso del Fiesole è ora la Settignanese che vince 2-0 a Rassina con gol di Elisacci e Franchi, salendo al secondo posto distanziata di 5 punti. Altra avversaria di valore è il Galluzzo che non ha problemi a battere l’Ambra, con reti di Leporatti e Berti. Incisa sconfitta dal Cubino 2-0 con realizzazioni di Straccali e Geri.

Torna a sorridere il Chianti Nord che vince 4-0 sul campo del Vaggio Piandiscò. Le reti sono di Tozzi 2, Merola e Massa. Colpo grosso del Belmonte che va ad espugnare il campo della Castelnuovese vincendo per 2-0 con reti di Posarelli e Bini al termine di una gara ben impostata. Sconfitta interna del San Clemente superato per 2-0 dal Capolona con doppietta che ha deciso la gara di Sparta. Altra vittoria fuori casa per il Pergine col Pestello Montevarchi.

Nel girone D vola la capolista Sestese che fa il vuoto dietro di sé dopo la vittoria col Cerbaia e il pareggio a reti inviolate del Barberino Tavarnelle a Casellina. A sorpresa la Ginestra vince sul campo di una Sancascianese poco concreta, decide il gol di Mazzuoli al 20’ del primo tempo. Bene il Barberino di Mugello che batte 1-0 il Rinascita Doccia con rete importantissima di Vettori. La Gallianese pareggia 1-1 col Settimello: bel gol dei locali messo a segno da Chiesi, ma il Settimello in dieci uomini pareggia il conto per merito di Notari. L’Isolotto espugna il campo di Malmantile vincendo 1-0.

Francesco Querusti