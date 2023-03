E ora Italiano sorride: "Grandissimo orgoglio Nulla accade per caso"

di Giampaolo Marchini

Due numeri usciti sulla ruota della Fiorentina, pescati da Italiano: 8 e 100. Otto come le vittorie consecutive in coppa in stagione, ma soprattutto cento: i successi nella storia viola nelle gare in Europa. Anche se quello che interessa maggiormente il tecnico è il passaggio ai quarti. Non scontato. Non banale. Cercato e voluto con determinazione e lucidità. E alla fine arriva anche il sorriso di Italiano che si presenta davanti alle telecamere dopo aver incassato i complimenti da Commisso che ha seguito la gara dagli States. Il presidente dopo il successo ha fatto i complimenti al tecnico e a tutti i giocatori, dicendosi orgoglioso per il grande risultato ottenuto dai suoi ragazzi con la qualificazione ai quarti.

Un passaggio del turno non semplice. Più complicato di quanto dica il punteggio, non fosse altro per un inizio "Con un brivido – ha detto Italiano – e una grande giocata realizzata dal loro esterno. I ragazzi hanno reagito bene da squadra vera, tranquilli e calmi dentro uno stadio complicato. Siamo contenti perché non è mai facile vincere con questo risultato". Il riferimento all’aggressione subita da Bianco non è casuale. "Non c’è nulla da commentare – dice –. Una roba vergognosa, neanche il ragazzo si aspettava una cosa del genere. Ora è dentro lo spogliatoio con il naso rotto".

La soddisfazione, comunque, per il traguardo raggiunto non si stempera. Anzi. Prende vigore. "Sono molto contento di quello che ho visto – prosegue in Sala stampa –. In genere facevamo fatica a rimontare, stavolta con calma e pazienza siamo riusciti a vincere con il nostro gioco. Siamo davvero orgogliosi di essere arrivati ai quarti. Era questo un nostro obiettivo". Obiettivo arrivato non a caso. Anzi, preparato con pignoleria in tutti i dettagli più piccoli. Come l’essere arrivati in Turchia con un giorno di anticipo rispetto al consueto: "Abbiamo curato tutto, soprattutto fisicamente eravamo pronti ad una battaglia. E’ la dimostrazione di quanto ci tenevamo ad andare avanti. Grandissimo orgoglio, aspettiamo l’avversario dal sorteggio (oggi alle ore 14, ndr)".

La chiusura non poteva che essere con il gol che ha sigillato la partita: quello di Gaetano Castrovilli, tornato al gol dopo l’infortunio. E che gol: "deve avere pazienza. L’infortunio è stato brutto, la ricaduta sul polpaccio non era da sottovalutare. C’è grande fiducia in lui e nelle sue qualità, lo rimetteremo in forma piano piano".