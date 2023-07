E’ la stagione di Prato e Matteoli E per Lorello il titolo provinciale

di Antonio Mannori

Una giornata ciclistica in provincia di Firenze ai piedi del Montalbano come sarebbe piaciuta a Claudio Cecconi e Giuliano Baronti, grandi appassionati di ciclismo, organizzata a La Stella di Vinci dal gruppo degli amici, con gli Allievi al mattino e gli Juniores nel pomeriggio. I due brillanti vincitori, il fiorentino Francesco Matteoli, autore di una stagione straordinaria su strada e su pista, e lo junior sardo Alessandro Prato, al quarto successo stagionale, che corre per il Team Pieri di Calenzano. Il titolo provinciale fiorentino Juniores è stato conquistato da Riccardo Lorello della Regia Congressi Seiecom Valdarno.

JUNIORES – Ottantanove i partenti della corsa valevole pe ril Gp Neri Sottoli-Memorial Cecconi e finale vivace e combattuto con la dura asperità di Giugnano a fare la selezione. E qui emergevano i tre, il bravo valdarnese Brogi e Prato, che erano ripresi a 8 km dal traguardo dal tenace e combattivo Brunetti. Il terzetto riusciva a mantenere la testa della corsa e nella volata era Prato a imporsi nettamente su Brogi e Brunetti per la gioia del presidente della società fiorentina Pieri, e per i due tecnici Fioravanti e Breschi.

ALLIEVI – Al via del 29° Trofeo Panificio Vescovi in 110 di 28 squadre, con la consegna di una targa prima del via al fiorentino di Rufina campione toscano della categoria Niccolò Iacchi dal presidente del gruppo organizzatore Giacomo Lamanna. Gara con il gruppo sempre compatto anche sulla salita di Poggio Tempesti, fino alla fuga di Ballerini e Damiano iniziata a 9 km dall’arrivo e neutralizzata a 3 dall’arrivo. Lo sprint era dominato dai fiorentini con Matteoli primo su Migheli, che aveva vinto la corsa nel 2022, mentre terzo è giunto Tavanti e quarto Pavi Degl’Innocenti. Una bella conferma per i toscani che da domani saranno impegnati a Forlì nei tricolori su pista.

ARRIVO (Juniores): 1)Alessandro Prato (Team Pieri) km 116, in 2h55’, media km 38,765; 2)Andrea Brogi (Regia Congressi Seiecom Valdarno); 3)Oscar Brunetto (CPS Professionaler); 4)Tommaso Farsetti (id.) a 14"; 5)Andrea Pier Carta (Guspini); 6)Gottstein a 17; 7)Maioli; 8)De Fabritiis; 9)Rolando; 10)Creatini a 18".

ARRIVO (Allievi): 1)Francesco Matteoli (Team Valdinievole) Km 81, media km 39,675; 2)Gerolamo Manuele Migheli (V.C. Empoli); 3)Giulio Tavanti (Sancascianese); 4)Giulio Pavi Degl’Innocenti (Empolese); 5)Sacha Salomone (Olimpia Vald.); 6)Bardi; 7)Eutizi; 8)Micolucci; 9)Rocchi; 10)Fornelli.

Da segnalare infine tra gli Juniores uno splendido bilancio per i toscani al Giro del Veneto a tappe, con due successi personali di Edoardo Cipollini oltre alla cronosquadre e la vittoria finale nella classifica di Antonino Cavallaro entrambi della Work Service.