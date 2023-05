E domani c’è già la Samp Amrabat e Quarta titolari

Obiettivo: tornare alla vittoria in campionato. Dopo aver raggiunto la qualificazione in finale di Coppa Italia e in semifinale di Conference League, la Fiorentina non vuole abbandonare il campionato perché vincere aiuta a vincere e perché dopo una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre partite c’è voglia di tornare a conquistare i 3 punti. Lo Spezia ha interrotto la striscia di vittorie consecutive dei viola, l’Atalanta è riuscita a strappare un pareggio al Franchi e il Monza è stato capace di rimontare dopo che aveva incassato due gol in appena 13 minuti, tre partite che hanno lasciato alcuni rimpianti alla squadra di Italiano.

Domani al Franchi arriverà la Sampdoria, ultima in classifica con appena 17 punti e ormai condannata alla retrocessione, senza considerare una situazione societaria molto complessa e un futuro che preoccupa. Italiano sta studiando la formazione da mandare in campo, con alcune modifiche rispetto alla partita di giovedì. Amrabat e Quarta erano diffidati contro la Cremonese, sono andati in panchina (il marocchino ha giocato soltanto gli ultimi 10 minuti) ma potrebbero trovare spazio contro i blucerchiati. Anche domani servirà attenzione ai cartellini gialli, perché la Fiorentina ha 4 calciatori in diffida: lo stesso Quarta, Barak, Ikoné e Bonaventura. Proprio Bonaventura però va verso il forfait. Restano da approfondire le sue condizioni, poiché è reduce da un problema all’adduttore.

L’ex Milan ad ora è l’unico calciatore di movimento che non è a disposizione del tecnico, quindi Italiano ha la possibilità di scegliere tra diversi calciatori. Ieri la squadra si è allenata alle 15, lavoro defaticante per chi è sceso in campo contro la Cremonese e allenamento regolare per gli altri giocatori. Oggi invece Fiorentina in campo alle 11 per la rifinitura.

Alessandro Guetta