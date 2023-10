E’ d’argento il lancio di Pacini. Prestazione di grande livello

FIRENZE

E’ d’argento il lancio di Andrea Pacini ai campionati francesi di volo indoor nella disciplina #HandiflyRace. L’atleta diversamente abile di Scandicci ottiene un nuovo risultato d’eccellenza, questo secondo posto, che lo mantiene ai vertici della categoria a livello internazionale. Dopo tre round di qualifica e una semifinale con il brivido che aveva visto Pacini escluso dalla lotta per il podio per una presunta irregolarità nel percorso gara, i giudici Francesi dopo il tempestivo ricorso della delegazione Italiana hanno valutato la regolarità della manche e permesso a Pacini di disputare la finale a 4 atleti. Pacini con una buona prova ha scavalcato il suo rivale diretto finendo la competizione secondo; per decimi ha visto svanire il sogno dell’oro.

"La Handifly race – ha detto Pacini – essendo una giovane disciplina e l’unica dedicata agli atleti con disabilità, ha un format ancora un po’ acerbo e la categoria unica al momento risulta molto penalizzante per alcuni atleti, specie per coloro che avendo subito un’amputazione come l’altro italiano Valenza (giunto invece quarto n.d.r) hanno coefficienti di disabilità molto alti, che sono al momento proibitivi per ambire a certi risultati".

Andrea Pacini da anni è impegnato per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni sulla necessità di abbattere le barriere anche nella vita quotidiana. Barriere che rendono la vita impossibile a chi ha difficoltà di movimento. Ha anche fondato l’associazione Spingi la vita che si occupa di sostegno alla disabilità. E’ stato consigliere comunale a Scandicci, ma la passione è rimasta sempre quella dell’aria. E con determinazione ha potuto coronare l’obiettivo più importante: aprire una via in modo che anche i disabili possano conseguire l’abilitazione al lancio. Quando ha cominciato a saltare in tandem aveva in testa l’idea di fare in modo che anche altri potessero provare questa emozione, prima in coppia, poi se possibile anche in autonomia.

Prossimo appuntamento, sono i campionati Italiani di volo indoor a fine ottobre presso Aero Gravity a Milano, oltre alle discipline classiche e Handifly ci sarà una disciplina nuova dedicata ai neofiti del volo, per info e iscrizioni [email protected].

Fabrizio Morviducci

[EMPTYTAG]