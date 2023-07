E-20 Viola, Le gare indimenticabili della storia viola

Sarebbe stato bello aggiungere la data di mercoledì 7 giugno 2023 (la sera della finale di Conference League) tra quelle da ricordare con gioia nella storia viola, ma quel gol all’ultimo minuto segnato dal West Ham l’ha collocata nel capitolo dei rimpianti. Per tirarsi su di morale, in attesa di nuove emozioni vincenti, è utile leggere il libro di Roberto Vinciguerra “E-20 Viola. Le gare indimenticabili“ (Scribo) che offre un percorso attraverso 20 tappe memorabili della storia viola.

A dire il vero si parte con una sconfitta (1-2 contro il Signa il 20 settembre 1926) ) ma questo è ampiamente giustificato dal fatto che si tratta della prima gara in assoluto della Fiorentina. Poi una cavalcata che ripercorre (con tabellini e cronache delle partite) emozioni come la prima vittoria in campionato, il primo successo sulla Juve (1933) e poi il trionfo nella Coppa Italia del 1940, quindi quelli del 1996 e del 2001. Ci sono ovviamente le gare decisive per il primo (1955-56) e il secondo scudetto (1968-69), l’ingiusto ko in Coppa Campioni (1957) e l’impresa vincente in Coppa delle Coppe (1961), senza dimenticare “epiche“ partite come quella in casa del Barcellona (1997) o il successo di Wembley contro l’Arsenal.