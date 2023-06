Due imprenditori alla guida del Fiesole, Vito Frijia e Gianluca Calderoni promettono sostegno economico e nuove idee

Due imprenditori alla guida del Fiesole: Vito Frijia è il nuovo presidente, Gianluca Calderoni il vice presidente. "Siamo entrati - dicono Frijia e Calderoni - spinti dalla passione, ritenendo il sodalizio biancoverde un club importante, dove vengono trasmessi i valori di una comunità. Daremo sostegno economico e porteremo nuove idee organizzative, facendo squadra con imprenditori locali per fare crescere ancora il Fiesole".

E ancora: "Cercheremo di collaborare con l’amministrazione comunale realizzando progetti per delineare il futuro del Fiesole, coinvolgendo il territorio, le forze commerciale e chiedendo garanzie sul miglioramento e la gestione dell’impianto sportivo Poggioloni alle Caldine".

Lo sguardo dei due imprenditori è poi rivolto al calcio giocato: "Quest’anno l’obiettivo è la permanenza in Promozione con la conferma in blocco della squadra neo promossa dove verranno inseriti alcuni giocatori di qualità e giovani in quota. Poi vorremmo salire di categoria mettendo nel mirino la serie D. Dobbiamo unire l’attaccamento ai colori sociali a una gestione moderna e di qualità coinvolgendo tutti a favore di questo glorioso club. Nei prossimi giorni ufficializzeremo lo staff tecnico della squadra di Promozione, rivolgendo particolare attenzione al settore giovanile e alla scuola calcio che sono linfa vitale e devono essere un’eccellenza territoriale per ragazzi e famiglie".

Poi il saluto del presidente uscente Giampiero Niccoli: "Sono contento dell’ingresso in società di Frijia e Calderoni perchè hanno competenza, professionalià e capacità di risorse economiche. Lascio il Fiesole in buone mani e ringrazio tutto lo staff che dal 2014, anno della rinascita del Fiesole, ha contribuito alla vittoria di tre campionati dilettanti fino ad arrivare quest’anno in Promozione, oltre ai tanti successi nelle giovanili. La scuola calcio è passata negli ultimi anni da 40 bambini ai 120 attuali, con numerose e valide squadre. Auguro tanti successi al Fiesole che rimarrà nel mio cuore e a cui sarò sempre vicino".

F. Que.