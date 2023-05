Duccio Dini capolista Comanda Firenze City

Nel girone A del campionato di Terza categoria la squadra fiorentina Duccio Dini spicca il volo confermandosi capolista e portando a 6 punti il vantaggio su Bibe 1964 club del rione di Porta Romana. La Duccio Dini è in testa con 45 punti, dopo la vittoria per 2-0 sul campo di Ponzano. Sconfitta imprevista per Bibe 1964 (39 punti) battuto dal Calasanzio per 1-0 con gol decisivo di Becce all’85’. Al terzo posto l’Avane a quota 38 che ha battuto per 3-1 la Dinamo Florentia (36 punti) scavalcandola in classifica. I gol dell’Avane sono di Bartoletti, Viti e Giorgetti; per la Florentia Pietro Caruso. Al quinto posto della graduatoria San Vincenzo a Torri e Mercatale Val di Pesa con 32 punti. Il San Vincenzo a Torri ha battuto per 5-0 la Sanpierinese, mentre il Mercatale ha pareggiato per 1-1 con la Cattolica Virtus, gol dei locali di Mangino.

Nel girone B il Firenze City detta legge e comanda la classifica con 41 punti, dopo l’ultima convincente vittoria per 7-2 sulla Floria. Per Firenze City questi i sette gol: doppiette di Lombardi e Mazzilli, reti di Pasquini, Grassi e Viciani; per la Floria doppietta di Pasquariello. Al secondo posto, con 37 punti, la Sandro Vignini Vicchio che ha battuto 3-2 l’Atletico Figline. Per i locali doppietta di L. Clementi e gol di Morelli, per il Figline Marsili e Iuorio. A quota 36 la Virtus Rifredi che ha superato 1-0 il San Paolino con rete di Arrighi. Segue il Reconquista di San Piero a Sieve a 32 punti che però è stato sconfitto per 2-1 sul campo della Floriagafir Bellariva. Giornata positiva per il Carbonile che sale al quinto posto con 31 punti, battendo per 3-0 la Sales e raggiungendola in classifica. I gol partita sono di Benucci, Fattori e Di Costanzo. Da registrare la vittoria del Vaglia per 2-0 sulle Sieci con reti di Hoxha e Musso e il successo del Torre a Monte che espugna il campo del Tosi per 2-1 con gol ospiti di Becattini e Pesci, mentre per i locali realizza Casini.

Da precisare che la prima classificata di ogni girone è promossa alla serie superiore, mentre le piazzate dal secondo al quinto posto di ogni raggruppamento disputeranno i play off.

Francesco Querusti