Doppia prova per esordienti e allievi Scappini sette volte pedale più veloce

di Antonio Mannori

Due gare per gli esordienti e altrettante per gli allievi in avvicinamento ai Campionati Toscani del prossimo 2 luglio. Il Memorial Maurizio Poltri-Mariangela Pedrazzani con partenza da Poggio a Caiano ed arrivo in salita a Carmignano, ha esaltato Marco Canziani, al secondo successo stagionale, che ha messo in fila tutto il gruppo leggermente frazionato dalla salita finale con i due posti d’onore conquistati dal veneto Genovese e da Agnini, quindi Nieri e Benevieri.

In settima posizione il migliore del primo anno, il fiorentino Laerte Scappini dell’Empolese, alla settima vittoria nel 2023, che ha preceduto il valdarnese Frosini, Gastasini, Gabbrielleschi e Menici. Alla bella gara che ha ricordato anche Giovanni Iannelli (alla vigilia c’era stata anche una pedalata ecologica nel suo ricordo) hanno preso parte 110 corridori con i due titoli provinciali per Duccio Menici (1° anno) e per Niccolò Nieri (Fosco Bessi Calenzano) per il secondo anno.

Per gli allievi si è invece svolta la 79ª Coppa Giulio Burci, una classica per tanti anni riservata ai dilettanti. Il successo ha premiato il siciliano Giovanni Bartuccio autore di una straordinaria prestazione. Alla sua seconda vittoria, Bartuccio è andato in fuga dopo 8 km con Porta, che poi ha lasciato al primo passaggio sulla salita di Seano per raggiungere da solo il traguardo. Una prestazione magnifica in una gara con circa 70 partenti e posti d’onore a una ventina di secondi per i campani Pascarella e Sciarra.

Tra i più attivi il fiorentino Iacchi del Team Franco Ballerini che ha provato nel finale di gara a raggiungere lo scatenato atleta della Rappresentativa Siciliana che oltre a due vittorie conta anche tre secondi, due terzi e altrettanti quarti. A Stabbia la gara allievi nel ricordo di Antonj Orsani, indimenticato giovane atleta del ciclismo toscano con 67 partenti, si è risolta in un duello tra il Team Valdinievole e la Fosco Bessi di Calenzano.

Ha vinto con un allungo nel finale Cesare Picchianti al secondo successo stagionale, dopo quello di Albinatico mentre il suo compagno di squadra Matteoli, in grandi condizioni di forma, si è incaricato di battere il gruppo cogliendo così la seconda piazza nei confronti del tandem della Bessi formato da Moroni e Ferruzzi.

Nel pomeriggio ai piedi del Montalbano si è svolta invece la gara juniores Gp Artigianato e Commercio Stabbiese. Protagonista di una lunga fuga Luca Verrando del Team Franco Ballerini ripreso a 1500 metri dal traguardo da un gruppo di 25 atleti.

In volata il guizzo vincente è stato di Alex Stella della Casano Matec, alla sua prima vittoria stagionale, davanti a Antonio Alberto Cavallaro della Work Service e Mattia Maioli del Team Franco Ballerini.