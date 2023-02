Doppia diga in mezzo Di ’lotta e di governo’

La scelta è quella di rimettere due uomini di ’lotta e di governo’ in mezzo al campo - Amrabat e Mandragora - con Bonaventura a dare qualità alla linea di centrocampo rigorosamente a tre. Davanti Jovic supportato da Nico e Saponara sugli esterni. Italiano opta per un 4-3-3 stretto, per evitare di prendere ripartenze e imbucate centrali, spesso letali. Anche perché le corsie, anche offensive, corrono (ritmo comunque non altissimo) e coprono per togliere ampiezza alla manovra avversaria. Lavoro che permette anche alla Fiorentina di allungarsi su tutto il campo; le occasioni viola nascono anche così; come le due reti del rinato Jovic. Bonaventura staziona più dentro al campo e Saponara è pronto a scambiarsi anche col serbo. E la manovra diventa più imprevedibile, senza punti di riferimento per gli avversari.