Dopo Prato anche Flavio Venomi Il Team Pieri fa il bis in Sardegna

Dopo la vittoria ottenuta dal sardo Alessandro Prato sulle strade di casa, nuovo successo il secondo stagionale, per il Team Pieri di Settimello ancora in Sardegna e questa volta con Flavio Venomi. La gara era una crono individuale nella zona di Olbia, valevole per il Campionato Regionale sardo juniores. Ebbene oltre al successo di Venomi, campione albanese a cronometro nel 2022, la società del presidente Pieri ha conquistato anche il titolo sardo con Alessandro Prato che si è classificato al secondo posto. Una bella doppietta insomma per il team fiorentino quella realizzata sull’isola.

An.Mann.