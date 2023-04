Domani c’è già lo Spezia "Tifosi, tutti al Franchi"

L’allenamento di oggi sarà quello più importante (in realtà l’unico con il gruppo riunito) per capire che tipo di Fiorentina abbia in mente Vincenzo Italiano per affrontare lo Spezia. Ieri la squadra si è ritrovata nel primo pomeriggio al centro sportivo. Scarico per chi ha giocato, seduta più intensa per gli altri. Volti sorridenti e clima disteso, ma è chiaro che un po’ di stanchezza ci sia visto l’ennesimo ritorno a Firenze in piena notte (la comitiva viola è arrivata alle 3 alla stazione di Campo di Marte) e le tante partite ravvicinate. La terza della settimana è sempre quella che preoccupa un po’ di più a livello muscolare. Per niente indicativa, dicevamo, la seduta di ieri. La certezza è che mancherà per squalifica Amrabat, verosimilmente sostituito in mediana da Castrovilli come già accaduto contro l’Inter. Il 10 viola è relativamente fresco avendo giocato pochi minuti mercoledì sera a Cremona. Il resto della formazione Italiano la farà con lo staff medico in base a quelle che saranno le sensazioni nell’allenamento di oggi. La buona notizia è che ieri si sono riaggregati al gruppo sia Milenkovic che Saponara, out causa febbre dalla sfida di Coppa Italia. Entrambi hanno recuperato ed avanzano così la loro candidatura per giocare contro la squadra di Semplici.

Si preannuncia una vigilia di Pasqua completamente colorata di viola. L’entusiasmo dei tifosi della Fiorentina sta dilagando, domani al Franchi sono attesi nuovamente oltre 32mila tifosi. Ma alla fine saranno di più nonostante il weekend pasquale. Ieri la Fiorentina si è adoperata su più fronti per convincere gli indecisi a recarsi al Franchi per sostenere la squadra di Italiano. Consueto slogan social ("Insieme siamo più forti") ed appelli anche da parte dei calciatori: Cabral, Gonzalez, Dodo e Quarta hanno chiamato tutti a raccolta. Stessa cosa che ha fatto Joe Barone, che ieri mattina in prima persona si è recato nelle vie del centro per parlare e convincere tifosi e turisti a recarsi domani al Franchi. La Fiorentina, insomma, può avere anche una faccia delle tifoseria in versione... internazionale. Qui, proprio a Firenze, dove il turismo è di casa. Come lo è la squadra viola.

Alessandro Latini