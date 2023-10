Dlf Firenze, vivaio d’eccellenza. Boom d’iscrizioni ai campionati

Con l’inizio dei campionati 202324 il DLF Calcio è ripartito con importanti prospettive in attesa del rinnovamento dell’impianto sportivo Pacini che avverrà nel corso della stagione sportiva. Per questo motivo la società ha concentrato le proprie forze sul potenziamento e sulla qualità della Scuola Calcio. L’attività è ripartita dall’inizio di settembre e già al momento sono stati iscritti numerosi nuovi ragazzi dagli Esordienti ai Piccoli Amici che stanno determinando un incremento del numero totale dei tesserati. In virtù di questo il DLF ha iscritto alla fase autunnale cinque squadre ai campionati Figc e nella seconda fase è già in grado di iscrivere una sesta squadra di Piccoli Amici. "La società è inserita fra i club giovanili di secondo livello nella scala federale di qualità - afferma il dg del DLF Pierluigi Puccinetti -. Siamo molto soddisfatti dell’andamento delle iscrizioni a coronamento dell’ottima stagione passata, nella quale abbiamo ottenuto, oltre ad un notevole salto di qualità, risultati importanti nei campionati Figc e nei vari Tornei disputati all’inizio dell’estate. Su tutti la vittoria nel glorioso Torneo Pieri 2015 e l’organizzazione del Camp calcistico a giugno. La società organizza numerosi tornei nel corso della stagione a partire dal mese di settembre, durante le feste natalizie e nei mesi estivi, in cui ha luogo l’ormai famoso Trofeo Pieri - Pacini - Testini".

Tutto ciò grazie al lavoro capillare del direttore generale Pierluigi Puccinetti, coadiuvato in primis dal responsabile Scuola Calcio Gianni Pagani. E con l’apporto fondamentale della classe dirigente e dei volontari storici che sempre si adoperano per il bene di un club fra i più importanti e ricchi di tradizione di Firenze. Lo staff tecnico, già integrato durante la scorsa stagione, è stato confermato in blocco in quanto si avvale di istruttori preparati sia dal punto di vista tecnico che di rapporti con i bambini. Con l’imminente rinnovamento dell’impianto il DLF tornerà ad avere dei numeri alti di tesserati e parteciperà nuovamente ai vari campionati del settore giovanile. La staff direttivo: presidente Tommaso Zingoni, direttore generale Pierluigi Puccinetti, responsabile Scuola Calcio Gianni Pagani.

Francesco Querusti