Dinamo Florentia e quella voglia di volare Lombardi: "Pronti a essere protagonisti"

Cresce e si afferma sempre più la Dinamo Florentia, giovane e ben strutturata società del comprensorio fiorentino. La Dinamo Florentia è neopromossa in Seconda categoria, dopo aver centrato la vittoria del girone A provinciale Figc di Terza nel primo anno di calcio dilettanti.

A spiegare la nascita della nuova realtà è il presidente Giovanni Lombardi: "Abbiamo finalità ambiziose e indirizzate alla collettività ed alla professionalità, da sviluppare in vari settori per riuscire ad avere un ruolo di primo piano nello sport fiorentino e toscano, anche nell’attività sociale. Un’idea concepita durante il lockdown, che si è concretizzata come società nel 2021".

Poi Lombardi tiene a precisare: "Nel difficile periodo della pandemia abbiamo lanciato sui social il nostro progetto e organizzato degli eventi amatoriali per dare la possibilità ad ogni sportivo di mantenere la forma fisica e mentale. È stato subito un gran successo, siamo stati contattati da migliaia di ragazzi da ogni parte d’Italia e addirittura oltre confine. Ed è proprio questo risultato che ci ha spinti a fondare la Dinamo Florentia. Il nostro slogan è l’ultimo verso del Purgatorio della Divina Commedia di Dante Alighieri che, dopo aver scalato la montagna del Purgatorio, è pronto per salire alle stelle".

La parte organizzativa del team è affidata al direttore generale Fabio Barbato e al vicepresidente Josef Mazzola: "Il nostro impianto di gioco per il calcio maschile e femminile è lo stadio comunale di Lastra a Signa, per il Futsal il palazzetto di Lastra a Signa, all’interno dell’area sportiva. La società è in crescita e abbiamo allargato lo staff direttivo con nuovi ingressi nel consiglio di amministrazione. Per la squadra dilettanti maschile sono stati tutti riconfermati, con nuovi innesti di valore per puntare in alto. La squadra di calcio a 11 femminile parteciperà al campionato di Promozione guidata da Lorenzo Fibbi e Giacomo Galgani, con rosa giovane e di qualità. Juniores maschili affidati a Alessio Morosino con l’obiettivo di far bene. Nel settore giovanile è inoltre in partenza la scuola calciosport".

Questa la nuova rosa giocatori di Seconda categoria. Portieri: Francesco Lombardi, Marco Lanini, Mattia Vannini. Difensori: Alessio Vucaj, Andrea Davi, Giovanni Lombardi, Jacopo Chiariello, Tommaso Cedri. Centrocampisti: Fabio Barbato, Federico Bassi, Filippo De Gori, Hicham Aourir, Gabriele Doria, Leonardo Burgalassi, Macoumba Ndiaye, Niccolò Tornese, Victor Loayza. Attaccanti: Alessio Pisello, Antonio Foresta, Gheorghe Condrea, Michelangelo Mari, Samuele Torrini. Allenatore: Francesco Sammarco.

Francesco Querusti