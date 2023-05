Dilettanti élite-under 23 Tutto pronto a Marcialla per il "Trofeo Matteotti"

Ultimi dettagli organizzativi per il 69° Trofeo Giacomo Matteotti la classica nazionale per dilettanti élite e under 23 in programma a Marcialla domenica 21 maggio, organizzata dal Comitato locale capitanato da Armando Nesi e dalla Pol. AICS di Firenze sezione ciclismo presieduta da Gianni Cantini. Il percorso della gara sarà quello collaudatissimo di 150 km con partenza da Piazza Brandi alle 13,30, dove sarà posto anche l’arrivo. Circa 200 i corridori iscritti per una competizione di assoluto prestigio che si corre dal 1952, primo vincitore Gastone Nencini.