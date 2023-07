Dicomano, fulmine a ciel sereno Il ds Loriano Maiani si dimette "Squadra a rischio iscrizione"

Come un fulmine a ciel sereno, il direttore sportivo Loriano Maiani lascia il Dicomano. Dimissioni rimbalzate in questa fase di calciomercato dilettanti con il diesse intento a rafforzare la squadra per la nuova stagione di Promozione. Un addio che ha fatto rumore dopo otto anni di collaborazione con la società mugellana e un Maiani che è stato un protagonista con importanti successi dalla Seconda categoria fino al campionato di Promozione.

Cosa è successo per indurre Maiani a lasciare il Dicomano del presidente Roberto Ciulli? "Mercoledì scorso, dopo aver concluso alcune trattative – spiega il diesse Loriano Maiani – il presidente mi ha informato telefonicamente che per motivi interni al consiglio, non avrebbe iscritto la squadra al campionato di Promozione. Sono rimasto allibito, in quanto alcune trattative di spessore le ho condotte proprio assieme al presidente. Non credevo di arrivare a questo. Se il presidente non era d’accordo sul mio operato, avrebbe potuto dirmelo, non ci sarebbero stati problemi".

Il presidente del Dicomano, Roberto Ciulli ha risposoto subito alle dichiarazioni del direttore sportivo: "Sono dispiaciuto per non avere informato prima Maiani – ha detto il numero uno della società – che venerdì avrei avuto l’incontro con il consiglio per farmi approvare il budget della prima squadra. Ho aggiunto che che se non me lo avessero approvato, non avrei potuto iscrivere la squadra al campionato. Mi spiace che Maiani abbia lavorato tanto prendendo accordi con i giocatori e con gli allenatori. Mi scuso, ma la responsabilità è soltanto mia. Martedì aspetto di conoscere dal consiglio le decisioni che prenderà in merito al futuro della squadra".

Giovanni Puleri