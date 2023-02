Desiderio d’Esi si ripete al Visarno Gara senza storia

Nel Premio Azienda Agricola degli Dei il vero protagonista è stato Desiderio d’Esi che domina la corsa in 1.13.6 sui 2020 metri del Visarno. L’ippodromo fiorentino ha visto la disputa di un convegno di trotto (montepremi 13.200 euro) riservato ai 4 anni vincitori di almeno 20.000 euro. In partenza, dopo il ritiro di Diletta Axe, erano rimasti in sette gli indigeni in corsa e Dali Prav in 14.6 scattava in testa su Diabolik Nap poi in rottura, Diluca Mo e Duck Jet. Il quotato Desiderio d’Esi, driver Andrea Farolfi, con decisione in 28.7 passava al comando e teneva testa agli avversari con autorità aumentando la velocità nel finale, mentre Diluca Mo procedeva per linee esterne. Desiderio d’Esi, figlio di Robert Bi e Tessa d’Esi, portacolori di Graziano Biasia, si imponeva dopo il GP Firenze, in un eloquente 1.13.6 sui 2020 metri, precedendo Diamond Francis 1.14.2 con Greppi, Dali Prav 1.14.2 e Duck Jet 1.14.3 con Carmine Piscuoglio.

F. Que.