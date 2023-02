Derby Antella-Grassina E’ scontro al vertice Morandi sprona i suoi

Il count-down è scattato. Domani, l’Antella 99 e il Grassina si sfideranno in campionato per il tradizionale derby del girone "B" di Promozione. È un derby che ha sempre un fascino particolare, non è mai una partita come le altre, all’andata terminò 1-1. Un derby che si porta dietro motivi di campanilismo, sempre di sana rivalità. Una partitissima che questa 8ª giornata di ritorno propone con una classifica particolare, un incentivo in più per renderlo ancora più interessante. L’Antella di Morandi è terza in classifica con 31 punti, due lunghezze in più rispetto ai cugini del Grassina. Dopo la vittoria sul campo del Quarrata mira a proseguire il suo buon momento. Il Grassina che è allenato da Cellini, proviene dal pareggio casalingo con l’Affrico, punterà a riprendere a correre per tentare il "sorpasso" in classifica per assestarsi nei piani alti.

Come si vive in casa Antella la vigilia del derby? "Come in tutti i derby servirà il massimo impegno per ottenere un buon risultato – precisa l’allenatore dell’Antella, Claudio Morandi – Quando si parla di derby, la classifica conta poco: serve solo la partita perfetta e che sia una bella giornata di sport. Stiamo attraversando un buon momento, procediamo soddisfatti verso l’obiettivo quasi alla portata, quello di conservare la categoria".

G. Pul.