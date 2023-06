Del Medico sogna Ganna e Viviani "Ora lo so: la pista è il mio futuro"

di Antonio Mannori

Con le due maglie tricolori vinte Fabio Del Medico è stato ospite all’Autodromo del Mugello dove vinse i due titoli toscani allievi a cronometro nel 2021 e 2022, prima della trasferta con la maglia azzurra della Nazionale italiana sulla pista tedesca di Cottebus nel fine settimana e il terzo posto ottenuto nel keirin. "Ormai la pista è il mio futuro per quanto riguarda l’attività dopo i risultati ottenuti a Dalmine. Ne ho parlato anche con lo staff della Nazionale azzurra".

In tanti affermano che si può fare strada e pista.

"E’ vero, e gli esempi non mancano sia tra gli uomini che tra le donne, guardiamo Ganna e Viviani tanto per citarne due. In qualche occasione potrò disputare qualche gara su strada, ma su pista sono tanti gli appuntamenti, e penso agli Europei che non sono distanti".

In Toscana nessun dilettante e pochi junior su pista.

"E’ vero, mi auguro che coloro che oggi sono nelle categorie giovanili, esordienti e allievi, continuino l’attività anche in seguito, nelle categorie maggiori".

Sei il "re della velocità juniores" a 17 anni, al primo anno in categoria.

"A Dalmine mi sono accorto in qualificazione di avere una bella condizione e quindi nei due tornei keirin e velocità ho sfruttato il bel momento conquistando le due maglie tricolori per il ciclismo toscano, unite a quella vinta dalla brava Beatrice Bertolini, anche lei nella velocità".

Cosa significa avere il babbo Andrea allenatore?

"Uno stimolo in più negli allenamenti e nelle gare, era presente anche in Germania. Un grazie anche alla mia società per il sostegno che mi ha dato, ai direttori sportivi e ai tecnici regionali, uno su tutti Marco Lapucci che mi ha seguito nella crescita su pista".

Fabio Del Medico ora è atteso dal Comitato Provinciale di Firenze presieduto da un felice Leonardo Gigli e dalla sua società il V.C. Empoli, per una serata di festa giovedì 29 allo "Spigo", locale sulla collina a due passi da Ginestra Fiorentina.

Tricolori crono: il quarto posto di Vittoria Guazzini tornata alle gare dopo la grave caduta in allenamento sul pavé di Roubaix con frattura del bacino ai primi di aprile, è stato il migliore risultato per il ciclismo toscano nei Campionati italiani a cronometro. L’azzurra ha confermato di essere sulla buona strada per il pieno recupero della condizione. Da notare che ai tricolori a cronometro, hanno preso parte per la Toscana solo tre donne (Guazzini, Bertolini e Nesti) e due uomini, Gabelloni e Ballerini. Un po’ troppo poco. Infine nel tricolore in linea Under 23, due atleti nei primi dieci, Edoardo Sandri (8°) e Ludovico Crescioli (9°).