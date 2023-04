"Daremo l’anima in campo" Ora Italiano vuole la finale

È il giorno di Cremonese-Fiorentina, semifinale d’andata di Coppa Italia, una data segnata in rosso sul calendario dei tifosi viola. Ieri Vincenzo Italiano ha presentato la partita ai canali ufficiali del club, anche con un riferimento al passato: "C’è grande soddisfazione per aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo. Nella scorsa stagione il nostro cammino in coppa è finito proprio in questo turno, ce la metteremo tutta per provare ad andare avanti ma rispettando sempre il nostro avversario".

Il tecnico viola ha lanciato una messaggio chiaro alla squadra: "Daremo l’anima. Sarà un’altra storia rispetto alla partita di campionato e sappiamo che questa sfida si gioca sui 180 minuti. Ogni sbavatura e ogni situazione sfruttata può incidere sul passaggio del turno quindi mi aspetto una gara difficile, in casa di una squadra che si giocherà molto, proprio come noi. La Cremonese - sottolinea Italiano - ci metterà sicuramente in difficoltà ma dovremo rispondere colpo su colpo. I nostri avversari vorranno andare in finale ma anche noi vogliamo andarci, quando si arriva a questo punto della competizione è inevitabile sognare in grande".

L’allenatore gigliato ha poi fatto il punto sul gruppo: "La squadra sta bene, soprattutto mentalmente perché queste vittorie ci stanno dando moltissimo, avendo pochi allenamenti stiamo sfruttando le partite per aggiustare qualcosa. Stiamo bene anche se abbiamo qualche acciaccato e qualcuno con un po’ di febbre (ndr: riferimento a Saponara, non convocato, mentre Milenkovic dovrebbe raggiungere il gruppo all’ultimo momento). Gestire 9 partite in un mese è complicato ma quest’anno siamo abituati. Questa abitudine ci ha fatto crescere e ci ha dato la possibilità di maturare".

Alessandro Guetta