D’Aniello, colpo di mano a Torre Il maltempo non ferma la corsa

Appena tre gradi con pioggia, freddo e vento impetuoso, che hanno provocato una selezione impietosa tra i 150 partenti del 61° Gran Premio La Torre per dilettanti èlite e under 23. Ha vinto il ventunenne campano Immanuel D’Aniello della Trevigiani Energiapura che dopo essersi risparmiato durante l’inseguimento del quintetto al suo splendido compagno di squadra Zurlo in fuga per 60 km e ripreso a 4 dall’arrivo, ha dato la stoccata vincente a 500 metri dal traguardo resistendo al ritorno di Milan giunto secondo. Tra i toscani il migliore il fiorentino Nencini sesto.

An. Mann.