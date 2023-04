"Corsa dell’Arno", Sadalsuud regala emozioni

Spettacolo ed emozioni, davanti a un numeroso pubblico, nella 196ª Corsa dell’Arno (montepremi 44.000 euro) che si è disputata all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’. Con in sella Alessio Satta è stata Sadalsuud a firmare il successo in un’edizione di alto livello con 14 cavalli alle gabbie di partenza. Corsa handicap principale e Tris straordinaria, che ha visto l’eccezionale impresa di una femmina di 5 anni, Sadalsuud, allieva del giovane Roberto Biondi. In pista purosangue di 4 anni ed oltre e allo start di partenza era Gino delle Cacce con Mezzatesta a condurre su Rock Life e Veres, riuscendo a mantenere la leadership ed entrare per primo sulla lunga dirittura d’arrivo.

Il plotone si sviluppava in modo omogeneo su due linee ad onda, ma lungo lo steccato Alessio Satta sollecitava Sadalsuud, che imponeva ai rivali un allungo superiore che le consentiva di affermarsi in 2.23 con diverse lunghezze di margine. Dopo una corsa di rimessa, molto attenta, Il Grande Black, con Giuseppe Ercegovic, coglieva la piazza d’onore, davanti a Lagomago, buon terzo con l’esperto Silvano Mulas, poi lo stimato Age of Ultron e Igazgato. L’applauso degli appassionati fiorentini raggiungeva la star della corsa che, in carriera, è scesa in pista in 28 occasioni ottenendo 6 successi e un bottino di 80.427 euro. Quota per la vincente Sadalsuud di euro 12,64.

Tante le personalità del mondo sportivo e imprenditoriale alle premiazioni della 196ª Corsa dell’Arno, la più antica d’Italia, su tutti l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, insieme a Carlo e Laura Meli della Sanfelice che gestisce l’ippodromo, ai rappresentanti di Corri la Vita e del Consorzio del Cappello di Firenze partner dell’evento nell’iniziativa benefica abbinata alla corsa ‘Il Cappello più bello per Corri la Vita’. Una giornata di sport e di festa con tante manifestazioni collaterali e la solidarietà al primo posto.

Francesco Querusti