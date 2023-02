“Corri con noi”, allenamento in versione carnevalesca

Corri con noi (foto Regalami un sorriso)

Firenze, 22 febbraio 2023 – L’allenamento collettivo serale fiorentino "Corri con noi" si veste a festa con i colori del carnevale, l'appuntamento serale di corsa collettiva per le vie della città, oramai giunto alla 17esima serata, si ripropone per l'occasione del Martedì grasso in veste carnevalesca.

Se il passaggio per le vie del centro dell'allegra brigata, se è mai possibile che resti inosservata, questa sera è stato ancor più rumoroso ed allegro. Tutti i martedì, fino ad oltre la prossima primavera, è quindi l'occasione per poter partecipare alle 20 a queste corse/camminate suddivisi in gruppi di merito accompagnati da esperti podisti che dettano il passo.